محافظ قنا يتابع أعمال رعاية النخيل البرحي والمجدول بمشروعات الأمن الغذائي

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أعمال رعاية النخيل البرحي والمجدول بمزرعة النخيل التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، للاطمئنان على تطبيق أفضل الأساليب العلمية في رعاية أشجار النخيل، رافقه أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة.

وتفقد محافظ قنا، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، أعمال تقليم النخيل وتسميدها، وأعمال فصل الفسائل وعدم تركها متزاحمة، والترديم حول جذع النخلة وسد الفراغات لعدم ملامسة الماء لجذع النخلة أثناء الري لحمايتها من الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب النخيل، موجها بعمل جدول بتوقيتات معلومة لجميع أعمال الرعاية التي تتم للنخيل، مع ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات لضمان تحقيق أفضل معدلات نمو وإنتاج لنخيل المزرعة.

يُذكر أن مزرعة النخيل تقع على مساحة ٥٥ فدان، وتضم ٤ آلاف نخلة، بواقع ٣٠٠٠ نخيل برحي، و١٠٠٠ نخلة مجدول، ويتم طرح إنتاجها من البلح بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.