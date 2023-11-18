انطلاق تدريب "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى" بنجع حمادى غدًا

أعلن الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، عن البدء في تدريب "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالبدء في فعاليات التدريب بشكل عاجل.

وأوضح الدكتور عفت وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن التدريب يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 19 نوفمبر، حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 من الساعة 11 ونصف صباحًا وينتهي الساعة 3:45 عصرًا.

وأكد مدير عام الإدارة توجيه رئيس قسم التدريب بالإدارة التعليمية بتجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج، مع الاستعانة بالمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع ضرورة تقرير ختامي فور انتهاء التدريب، بإجمالي عدد المستهدفين، وعدد الغائبين والحاضرين، ونسبة الحضور.

تنفيذ برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي

وكانت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية بشأن تنفيذ برنامج بعنوان تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

وكانت قد أعلنت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية، عن أنه تم الانتهاء من ١٠٦٠ مستندًا بالشطب وأحكام تعديل الأساسى والحافز التكميلى ورصيد الإجازات والحصص بالأجر، على أن يتم الصرف يوم ٢٣ نوفمبر الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام مع مديرى شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، ومسئول الشطب ومندوب المديرية المالية بالإدارة التعليمية، وشددت خلال الاجتماع على صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين بكل المراحل التعليمية.

كما أوضحت رشاد أنه سيتم دفع مكافأة امتحان الشهادة الإعدادية وكنترول الشهادة الإعدادية ومركز التوزيع أيضًا يوم ٢٣ نوفمبر الجاري مع المرتبات.