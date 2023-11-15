الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يهنئ الأقباط بمناسبة ميلاد الشهيد مارجرجس

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظة قنا

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، والأخوة أقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية، والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الاوقاف، والدكتورة هدى سعدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والعميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، وبحضور القمص دانيال السريانى وكيل المطرانية والقمص امونيوس فارس، والقمص شاروبيم لطفى.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحي بتلك المناسبة، مشيرا إلى روح المحبة والود التى تربط ابناء الشعب المصرى فى كافة المناسبات القومية والوطنية والدينية، مشيرا إلى أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، داعيا الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعم الأمن والأمان والاستقرار،  تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن تستمر مصر في تحقيق المزيد من التنمية المستدامة.

فيما قدم نيافة الأنبا شاروبيم، شكره وتقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مشيرا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لاننا نسيج واحد وأمة واحدة نعيش فى امن وسلام، مؤكدا على اننا نعمل جميعا من اجل رفعة الوطن وعزته. 

يذكر أن القديس مارجرجس ولد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقب بأمير الشهداء حيث نال الكثير من العذاب حين ارتحل من بلدته، في عصر الاضطهاد المسيحي على يد الرومان وبنيت عدة كنائس لتخليد ذكراه في مصر والعالم العربى.

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