محافظ قنا يتابع سير عمل القوافل البيطرية

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالقوافل العلاجية البيطرية التي يتم تنظيمها بمراكز المحافظة بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وذلك بحضور النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، والدكتور نادر رشاد أستاذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، والدكتور احمد نصر مدير ادارة قنا البيطرية.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه يتم خلال هذا الاسبوع تنظيم 5 قوافل علاجية بيطرية إرشادية، بمراكز نجع حمادي وقفط وقوص والوقف وقنا بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وصندوق التأمين على الماشية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات البيطرية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بقنا، أن هذه القوافل تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بالقرى المستهدفة بمحافظة قنا، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور نادر رشاد أستاذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم درع المعهد للسيد محافظ قنا تقديرا لدعمه المستمر للقوافل البيطرية، كما قدم الدكتور نادر رشاد شهادة تقدير للدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى تقديرا للتسهيلات التي يقدمها للفرق البيطرية للقيام بمهام عملها.