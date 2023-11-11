السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم قنا": تكريم 11 خريجا من دفعة مبادرة تدريب 1000 مدير مدرسة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا 11 مديرًا متميزًا من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لتدريب 1000 مدير مدرسة عقب انتهاء تدريبهم وحصولهم على دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي نتيجة تدريبهم لمدة ستة اشهر في إحدى المؤسسات الرسمية، والبرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم.

وأشار مدير تعليم قنا إلى خضوع المديرين إلى مرحلة معايشة بالمدارس تمتد إلى نهاية الاسبوع الجاري  يقومون خلالها  بتطبيق فعلي وممارسة عملية لفنون ومهارات الإدارة.

ولفت إلى إعداد المديرين لخطة مرنة تستهدف تهيئة وإصلاح المدارس التي سيكلفون بالعمل بها وتحويلها إلى منارات تمثل نموذج ومثال متميز للمدارس المحيطة داخل الإدارة مع تحقيق الانضباط، وغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وحثهم على تعزيز مفهوم القدوة والإسهام بشكل فاعل في تعديل سلوك التلاميذ ونقل الخبرات إلى الزملاء، وابتكار حلول وأفكار لتذليل المعوقات والتغلب عليها.

وأضاف السيد أن توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تؤكد على دعم القيادات الجدد ومنحهم كل فرص النجاح ومعاونتهم في ذلك نظرًا لتميزهم خلال فترة الدراسة وامتلاكهم مجموعة من المهارات والمعارف والعلوم التي تتطلبها المؤسسة التعليمية وتستلزم تطبيقها للنهوض وتحقيق رسالة سامية للمدرسة. 

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا أعمال المبادرة الرئاسية

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