محافظ قنا يتابع العمل بمنظومة التأمين الصحي.. ويثني على أطقمها

التقي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، مسؤولي فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة قنا، وكذا مناقشة سير العمل في منظومة التأمين الصحي والجهود المبذولة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة سماح فخر الدين مدير مستشفى التأمين الصحي بقنا، والدكتور محمد وهمان رئيس قسم الأورام، الدكتور عبد الناصر مختار مدير ادارة مكافحة العدوى والجودة بالفرع، وأحمد أبوالمجد مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلى من مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، حول الخدمات التى يقدمها فرع التأمين الصحي والمستشفى للمرضى المنتفعين.

وشدد محافظ قنا على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم خدمات طبية مميزة لهم، كما شدد على ضرورة إلتزام الأطباء بالحضور فى المواعيد المحددة لهم، مع توفير أقصى درجات الراحة للمرضى آثناء تلقيهم الخدمة، موجها بضرورة توفير استراحات وأماكن انتظار لائقة بالمرضى.

محافظ قنا يثني على جهود أطباء وأطقم تمريض هيئة التامين الصحي

كما أثنى المحافظ على جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التامين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، من خلال تحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.

في سياق أخر، كان قد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 103حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.