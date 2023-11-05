الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

باستثمارات 6.5 مليون دولار.. محافظ قنا يعلن عن إنشاء مشروعين جديدين بقفط

محافظة قنا
محافظة قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، على إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة، الأول هو شركة جنات للمواد الغذائية وتعمل في مجال تقشير السمسم، وصناعة الطحينة والحلاوة الطحينية، وفرز وتحميص الفول السوداني، وإنتاج الزبدة، وإنتاج البسكويت وجميع أنواع الحلويات، وتم تخصيص مساحة ٤٢٠٠ م لإنشاء الشركة عليها بتكلفة مالية تصل إلي ٥ ملايين دولار، وسوف يتم تصدير ٨٠٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية، والمشروع الثاني هو شركة يورو كوموديتيز لتجارة المناطق الحرة، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية والمنتجات العلفية علي مساحة ١٤٧٩ م، بتكلفة مالية تصل إلي ١.٥ مليون دولار، وتوفر ٣٤ فرصة عمل للشباب، وسوف يتم تصدير ٨٠٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة المنطقة الحرة بقفط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفوزي رضوان مدير المنطقة الحرة، وأحمد ابوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأنور يس مدير إدارة شئون المجالس، وعدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة.

وأضاف الداودي، خلال بيان صحفي صادر عنه اليوم الأحد، أن المجلس وافق خلال اجتماعه اليوم على مد مدة الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لكل من شركة جلوبال لتصنيع الكيماويات والمعدات الصناعية، وشركة ايجل وود إندستريز، مشيرا إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بهدف الحفاظ على استمرار استثماراتهم والتوسع فيها، بما يساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

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