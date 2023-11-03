مصطفى الهوارى منسقًا عامًا لحملة "بشبابها" فى قنا

أعلن مجلس أمناء حملة “بشبابها”، اليوم الجمعة، تعيين الدكتور مصطفى الهوارى، منسقًا عاما للحملة في محافظة قنا.

ويشغل الهوارى، ابن مركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا، منصب مدير قسم العلاج الحر في إدارة قنا الصحية، إلى جانب كونه عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى الهوارى، المنسق العام للحملة بقنا، إن الحملة ستعمل على توسيع قاعدة الشباب والحث على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك للتأكيد على دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة في ظل عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أعطي الثقة للشباب منذ توليه المسؤولية.

وأضاف أن الحملة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توعية الشباب بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك للحفاظ على مكتسبات دولتنا وتفعيلا لأطر الديمقراطية، ورسم صورة حقيقية لمستقبل وطنا العزيز مصر أمام كافة دول العالم، لافتا إلي أنه سيتم عقد ندوات توعوية للشباب في مراكز المحافظة، وذلك لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسئولية المجتمعية والوطنية، وذلك للتأكيد على أن الشباب هم قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد شهد في الــ20 من أغسطس الماضي تدشين حملة "بشبابها" لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تُعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر، تحت شعار «شباب بهوية وطنية».

وتأتي الحملة بالتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة، والتي تستهدف تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة فى العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، من منطلق تعزيز الوعي السياسي للشباب وتشجيعهم علي المشاركة السياسية وتعزيز الشعور بالمسئولية الاجتماعية والوطنية لديهم.