السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليونيسف: هجمات إسرائيلية "فظيعة" تستهدف ملاجئ الأطفال والنساء فى قطاع غزة

قصف
قصف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن اليونيسف قالت إن هجمات إسرائيلية "فظيعة" تستهدف ملاجئ الأطفال والنساء في قطاع غزة، ويجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

القاهرة الإخبارية غزة الفصائل الفلسطينية

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