أشرف سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تبذل جهودها لمنع كارثة عن الشرق الأوسط

علق الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، على تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن مصر تبذل جهودها لمنع كارثة عن الشرق الأوسط.

وأضاف أن الألم اليومي يزداد بالقتل المتزايد والضحايا من الجانب الفلسطيني نتيجة الضغط الإسرائيلي الذي تفهمه القاهرة تمامًا ويفهمه الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن كل ضغط علي شمال غزة هو محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الجنوب والضغط علي جمهورية مصر العربية والاستفزاز المصري بأن يتم نقل الفلسطينيين جبرًا وقهرًا بعيدًا عن الإنسانية.