السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إعلام إسرائيلى: قواتنا تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا فى قطاع غزة

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلاً عن إعلام إسرائيلي: “قواتنا تواجه قتالا عنيفا بمحيط حي الزيتون وجباليا في قطاع غزة”. 

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، التي كانت ملاذًا آمنًا للمئات من النازحين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

القاهرة الإخبارية غزة

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