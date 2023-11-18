إعلام فلسطينى: غارات إسرائيلية جديدة ومكثفة على شمال قطاع غزة تسفر عن شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بأن هناك غارات إسرائيلية جديدة ومكثفة على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، تسفر عن المزيد من الشهداء والمصابين.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا، وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.



