أتيليه القاهرة يناقش كتابين لـ صبري حافظ عن عميد الأدب العربي.. الإثنين

يشهد أتيليه القاهرة، استضافة الناقد الدكتور صبري حافظ، لمناقشة كتابيه "طه حسين.. ذكريات شخصية معه" الصادر عن منشورات سشات للنشر، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمناسبة حلول ذكرى طه حسين الخمسين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل، بمقر الأتيليه بوسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش الكتابين بحضور المؤلف كل من الدكتور عماد أبو غازي، الروائي منتصر القفاش، والكاتب الروائي عزت القمحاوي.

ذكريات شخصية معه

ويعد كتاب "طه حسين.. ذكريات شخصية معه"، رحلة ممتدة في الزمان والمكان، من تقديم صفحات نادرة عن واحد من أهم مثقفينا في كل العصور، إلى رحلة كاتبنا التي تترسم خطى العميد في تحصيل العلم من مظانه مهما بعدت، وخوض غمار صعوبات التعلم على الرغم من تحديات العمر واللسان. يضع الكتاب بين أيدينا رحلة أخرى تشكل إضافة بارزة في كل من أدب السيرة، وأدب الرحلة، وتقترح فيهما الثقافة كوسيلة أساسية لإعادة إنتاج وجودنا الأصيل في عالم يزداد تعقيدًا.

طه حسين.. الإنسان والمشروع

يضم الكتاب اثنى عشر فصلا هي: أيام طه حسين ومعاركه، الرد بالإبداع على الحملة الجائرة، أيام استقلال الجامعة ومعاركها، لجج التخلف ومستقبل الثقافة، أيام التعليم وخيبة الأمل في الأزهر، درء الحرب وإنشاء جامعة الإسكندرية، الصراع بين القديم والجديد، السفر إلى أوروبا ونعمة الحب، انتهاء الحرب والدرس.. وثورة 1919، الكاتب المصري واستشراف المستقبل، الوزير: بين المسار والمآل، تأملات في الإسلاميات.

ويأتي الكتاب استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الخمسين لرحيل طه حسين، حيث أصدرت الهيئة في معرض الكتاب الماضي في دورته 54، عشرين عنوانا لعميد الأدب العربي، احتفت بهم بالمشروع الفكري الكبير لطه حسين، الذي كرّس حياته لمناقشة المسكوت عنه في الأدب العربي، وأيضًا في المجتمع المصري، وحمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين.