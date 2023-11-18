السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أتيليه القاهرة يناقش كتابين لـ صبري حافظ عن عميد الأدب العربي.. الإثنين

الدكتور صبري حافظ
الدكتور صبري حافظ

يشهد أتيليه القاهرة، استضافة الناقد الدكتور صبري حافظ، لمناقشة كتابيه "طه حسين.. ذكريات شخصية معه" الصادر عن منشورات سشات للنشر، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمناسبة حلول ذكرى طه حسين الخمسين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل، بمقر الأتيليه بوسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش الكتابين بحضور المؤلف كل من الدكتور عماد أبو غازي، الروائي منتصر القفاش، والكاتب الروائي عزت القمحاوي.

ذكريات شخصية معه

ويعد كتاب "طه حسين.. ذكريات شخصية معه"، رحلة ممتدة في الزمان والمكان، من تقديم صفحات نادرة عن واحد من أهم مثقفينا في كل العصور، إلى رحلة كاتبنا التي تترسم خطى العميد في تحصيل العلم من مظانه مهما بعدت، وخوض غمار صعوبات التعلم على الرغم من تحديات العمر واللسان. يضع الكتاب بين أيدينا رحلة أخرى تشكل إضافة بارزة في كل من أدب السيرة، وأدب الرحلة، وتقترح فيهما الثقافة كوسيلة أساسية لإعادة إنتاج وجودنا الأصيل في عالم يزداد تعقيدًا.

طه حسين.. الإنسان والمشروع

يضم الكتاب اثنى عشر فصلا هي: أيام طه حسين ومعاركه، الرد بالإبداع على الحملة الجائرة، أيام استقلال الجامعة ومعاركها، لجج التخلف ومستقبل الثقافة، أيام التعليم وخيبة الأمل في الأزهر، درء الحرب وإنشاء جامعة الإسكندرية، الصراع بين القديم والجديد، السفر إلى أوروبا ونعمة الحب، انتهاء الحرب والدرس.. وثورة 1919، الكاتب المصري واستشراف المستقبل، الوزير: بين المسار والمآل، تأملات في الإسلاميات.

ويأتي الكتاب استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الخمسين لرحيل طه حسين، حيث أصدرت الهيئة في معرض الكتاب الماضي في دورته 54، عشرين عنوانا لعميد الأدب العربي، احتفت بهم بالمشروع الفكري الكبير لطه حسين، الذي كرّس حياته لمناقشة المسكوت عنه في الأدب العربي، وأيضًا في المجتمع المصري، وحمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين.

أتيليه القاهرة طه حسين صبري حافظ طه حسين الإنسان والمشروع ذكرى طه حسين الخمسين قصور الثقافة عميد الأدب العرب

الأكثر قراءة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

أول تعليق من هالاند بعد إصابته في التوقف الدولي مع النرويج

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر (صور)

إعلام إسرائيلى: قواتنا تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان