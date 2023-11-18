جيرونا يخطط لاستعادة خدمات أوريول روميو من برشلونة

أثار نادي جيرونا الإسباني الجدل بشأن مستقبل أوريول روميو، لاعب برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وكان أوريول روميو قد انضم إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المنصرم، قادمًا من جيرونا، وذلك لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بالمجان.

جيرونا يُبدي رغبته في استعادة خدمات أوريول روميو من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جيرونا يُخطط لاستعادة خدمات أوريول روميو مجددًا خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصحيفة الإسبانية، تصريحات كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا، قائلًا: "أوريول روميو لاعب رائع، وإذا رحل عن برشلونة، فإننا نرغب في استعادة خدماته مجددًا".

وأضاف: "لقد كان لاعبًا مهمًا في جيرونا، ولكنه حتى الآن لا يزال لاعبًا في برشلونة".

وأوضح: "ليس لدينا أي معلومة عن مستقبله، ولكن إذا رحل، فنحن نريد التعاقد معه".

وبسؤاله عن مصير سافينيو، جناح جيرونا، الذي يرغب برشلونة في ضمه، قال كيكي كارسيل: "بالتأكيد أمر جيد عندما تعلم أن برشلونة معجب بلاعب لديك".

وتابع: "هذا يجعلك تشعر بالفخر بأنك تمتلك لاعبين مميزين، كما كان الأمر مع روميو".

وأكد: "في النهاية هدفنا الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين؛ لأن تغيير الفريق بأكمله صعب وسيؤثر علينا".

واختتم المدير الرياضي تصريحاته، قائلًا: "نأمل في مواصلة تقديم الأداء الجيد ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم".

ويتصدر فريق جيرونا، حاليًا، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

موعد مباراة جيرونا المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق جيرونا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.