السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب مُهدد بفقدان 6 لاعبين قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يورجن كلوب
يورجن كلوب

يعاني فريق ليفربول الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، من غياب عدة لاعبين لأسباب مختلفة، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة نارية وشرسة أمام نظيره مانشستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، ضمن نافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

يورجن كلوب يفتقد جهود 6 لاعبين في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن يورجن كلوب قد يفتقد خدمات 6 لاعبين أمام مانشستر سيتي.

ورصدت الشبكة البريطانية، أسماء اللاعبين الذي يحوم حولهم الغموض بشأن المشاركة أمام مانشستر سيتي، كالآتي:

1- إبراهيما كوناتي

غاب إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، عن مباراة الفريق أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرّض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا للتوقف الدولي الحالي، ولكن تم استبعاده من قائمة الفريق، حيث أشارت بعض التقارير إلى إصابته في أوتار الركبة.

2- جو جوميز

غاب جو جوميز أيضًا عن مباراة الفريق أمام برينتفورد، كما تم استبعاده بشكل مفاجئ عن قائمة منتخب إنجلترا، وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي لإصابته، رغم تصريحات المدرب يورجن كلوب بإصابته.

3- آندي روبرتسون

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن آندي روبرتسون لا يزال يتعافى من إصابته في الكتف، بعد خضوعه لعملية جراحية، وبالتالي فإنه من المتوقع غيابه عن مباريات ليفربول حتى بداية عام 2024 المقبل.

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4- كورتيس جونز 

كذلك يحوم الغموض حول إمكانية مشاركة كورتيس جونز أمام مانشستر سيتي؛ بسبب إصابته في أوتار الركبة.

5- تياجو ألكانتارا

الأمر ذاته بالنسبة للاعب تياجو ألكانتارا، الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته وخضوعه لعملية جراحية في الحوض.

6- ستيفان باجسيتيتش

بينما يُعاني اللاعب الشاب ستيفان باجسيتيتش من إصابة في ربلة الساق (السمانة)، والتي تعرّض لها في نهاية شهر سبتمبر الماضي. 

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