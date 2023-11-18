إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

نفذَّت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملات اليوم، عن إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و٥ قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل لكل الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

وتابع كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

من جهته، شدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسوِّل له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، فهي حق أصيل للأجيال المقبلة من خلال توفير الأمن الغذائي.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، بعدم السماح بأي تعدٍ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مؤكدًا متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.