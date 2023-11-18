السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة سرقة سائق تحت تهديد السلاح الأبيض فى الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "ا.س"، عاطل  بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة  بالإكراه في القضية المقيدة، برقم 15088 لسنة 2023 جنايات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بداية تبين من التحقيقات، أنه حال قيادة المجني عليه "م.ح"، سائق، دراجته البخارية توكتوك فؤجي بقيام المتهم "ا.س"، عاطل، يعترض طريقه مشهرًا بيده سلاحا أبيض محاولًا إيقافه، ولعدم استجابته له تعدى عليه بعدة ضربات بالعضد الأيسر، وتمكن من الاستيلاء على الدراجة البخارية وحافظة نقودة ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت وحدة المباحث من ضبطه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 10 سنوات المصاريف الجنائية المستشار ضياء محمد هريدي توكتوك

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