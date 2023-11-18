لوكا مودريتش: ريال مدريد العالم بالنسبة ليّ.. إنه أسلوب حياة

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن ذكرياته مع النادي ووصوله للمباراة رقم 500 بقميص الفريق.

ووصل مودريتش للمباراة رقم 503 بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق في شتاء 2012، وسجل منذ ذلك الحين 86 هدفًا وصنع 124.

وقال مودريتش في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"ريال مدريد هو العالم بالنسبة ليّ، إنه جزء من حياتي وعائلتي إنه أسلوب حياة؛ أنا من كرواتيا وولدت هناك ولكنني هنا منذ 11 عامًا وأشعر أنني في المنزل، أنا ممتن لكل الخبرة التي اكتسبتها بأفضل نادٍ في العالم".

وأجرى الموقع الرسمي للنادي الحوار مع مودريتش بطريقة مختلفة وهي محادثته عن كل قميص من قمصان الأرقام المميزة لمباراته مع ريال مدريد بين 200 وحتى 500.

وعن قميص المباراة 200 مع ريال مدريد: "إنه رقم مميز، 200 مباراة مع ريال مدريد رقم كبير وفُزنا بالعاشرة في تلك الفترة والتي كانت مميزة، انتظرت 12 عامًأ للفوز بها وتحقيقها بهذه الطريقة، ومنذ ذلك الوقت أحببت الرقم 10، إنه رقم مميز".



وعن التتويج بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا متتالية: "مع قميص 250 مباراة فُزنا بدوري أبطال أوروبا الثالث على التوالي في كييف، لقد كان لا يصدق وهو شيء لم يحققه فريق من قبل، إنه قميص جميل وكانت سنوات لا تصدق وفترة ناجحة جدًا، وفترة استمتعت فيها بوقتي مع زملائي، وبالطريقة التي لعبنا بها وتنافسنا".

وانتقل للحديث عن جائزة الكرة الذهبية والجوائز الفردية، فقال:"أنا أحب الرقم 300 والقميص بهذا الرقم كان مميزًا لأنه كان القميص الذي فُزت به بالكرة الذهبية، فزت بدوري أبطال أوروبا بين القميص السابق وهذا، ثم خضت كأس عالم لا يصدق مع كرواتيا، ثم فُزت بأفضل جائزة فردية لأي لاعب كرة قدم، لقد كان حلمًا وشيء لن أنساه أبدًا، هذا القميص لديه مكانه خاصة في قلبي".

وعن المباراة رقم 350، قال:"لعبنا ضد برشلونة وبدأت المباراة على دكة البدلاء وكنت متشوقًا لدخول الملعب فأنا أحب دائمًا أن ألعب مباريات الكلاسيكو، إنها مميزة والفريق كان يلعب بشكل جيد جدًا للغاية في ذلك الوقت وشاركت في النصف ساعة الأخيرة، عندما نهضت للمشاركة من على دكة البدلاء حدث شيء طريف التقطت الكرة ورودريجو كان يستعد للدخول أيضًا، في المنطقة الفنية كان يرتدي الأبيض لذا نظرت إليه ومررت الكرة له لكنه لم يكن في الملعب، لقد كان أمرًا طريفًا وجميع زملائي ضحكوا عليّ".



واستطرد:"ثم دخل رودريجو وقُمنا بحركة جيدة، مرر الكرة لي وقُمت ببعض المراوغات ثم سجلت الهدف بالوجه الخارجي من الحذاء لقد كان هدفًا رائعًا، أحب التسديد بهذه الطريقة منذ أن كنت طفلًا، إنه أمر طبيعي بالنسبة لي وكلما تدربت عليه أكثر تتحسن أكثر".



ثم انتقل مودريتش للحديث عن القميص 400، فقال:"بهذا القميص لعبت مباراة كلاسيكو أخرى في كامب نو وفُزنا بها مجددًا، من المهم دائمًا الفوز بهذه المباريات، قدمنا أداءً رائعًا ولهذا كان قميصًا مميزًا وفُزنا بالرابعة عشر في باريس بهذا القميص، لقب دوري الأبطال ذلك سنتذكره للأبد بسبب الطريقة التي حققناه بها، لعبنا ضد كل الأندية الكبيرة في أوروبا والطريقة التي فُزنا بها بالعودة الكبيرة في سانتياجو برنابيو، لقد كان من أجمل الطرق نحو اللقب في دوري الأبطال وهذاالقميص واحد من أكثر القمصان المميزة لي".

واستطرد:"الفوز بخمسة كئوس أوروبية أمر لا يصدق ولم أتخيله أبدًا، عندما تأتي إلى مدريد فأنت تعلم أنك أتيت إلى فغريق فائز قدره أن يفوز بالألقاب الكبيرة مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والكئوس الأخرى، ولكنني لم أتخيل فوزي بخمسة كئوس أوروبية، إنه إنجاز تاريخي ومازلت لا أعتقد أننا ندرك أننا حققنا هذا الإنجاز في سنوات قليلة للغاية، شيء لا يصدق بالتأكيد".



وعن قميص المباراة 450، علق: "الظهور 450 بقميص ريال مدريد كان قميصًا مميزًا والتسجيل في سانتياجو برنابيو أمر جميل دائمًا، كنت قائد الفريق في هذه المباراة ولكن ما أتذكره حقيقة أن كريم بنزيما حصد جائزة الكرة الذهبية، سلمناها له أنا وزيدان، ثم سجلت هدف الفوز ضد إشبيلية وكانت ليلة مثالية".



وأنهى تصريحاته:"إنه شيء لا يصدق، لا أعرف ماذا أقول لقد كان منعطفًا تاريخيًا، عدد قليل من اللاعبين شاركوا في 500 مباراة ومن الفخر أن تكون ضمن هؤلاء بجانب كل الجوائز والألقاب وتقدير الجماهير والذين يقفون خلفي دائمًا، كان الشيء الأكثر أهمية لأنه لا يمكنك خداع الناس، الحب الذي أشعر به كل مرة تطأ قدماي ملعب سانتياجو برنابيو يجعلني سعيدًا للغاية، لهذا أنا دائمًا أتطلع لرد الجميل بإعطائهم كل ما لدي".