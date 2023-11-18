السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضخ أكثر من 160 طن سكر بفروع مجمعات أسوان

كميات من السكر بفروع
كميات من السكر بفروع مجمعات الشركة المصرية

كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق من خلال تكثيف المرور الميداني للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمي، مع ضبط أي حالات للغش التجاري. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشديد الرقابة التموينية لمجابهة الاحتكار وزيادة الأسعار، ومتابعة تنفيذ مبادرة دولة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.

ضخ كميات من السكر بفروع مجمعات الشركة المصرية

وكشف المهندس خالد أبوالقاسم، مدير عام التموين بأسوان، أنه تم ضخ كميات من السكر وصلت لأكثر من ١٦٠ طنًا خلال الأسبوع الماضي من خلال فروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كل المراكز والمدن، حيث تم طرحه للمواطنين بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو.

ولفت إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونية، علاوة على التجار والمتعاملين مع بورصة السلع، كما أنه جارٍ ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية. 

وأضاف خالد أبو القاسم، بأن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين قامت أيضًا بضخ كميات من سلع المبادرة عن طريق فروعها، مؤكدًا على أنه فى مجال الأنشطة الرقابية للمديرية فقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد ٣٨٧ مخالفة منها عدد ١٩١ بالمخابز البلدية شملت ٣٦ مخالفة نقص وزن، و٤٣ مخالفة مواصفات، و٢٨ مخالفة توقف، و١٩ مخالفة سجل، و٢٩ مخالفة تصرف، و٩ مخالفة مبيعات وهمية، و٢٧ مخالفات متنوعة أخرى. 

وأكمل أبو القاسم، بأنه في مجال الأسواق تم تحرير عدد ١٩٦ محضر جنحة منها ٧٨ محضر عدم إعلان عن الأسعار،و ٣٩ محضر عدم حمل شهادة صحية، و٩ محاضر سلع منتهية الصلاحية، و ١٨ محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و٤ محاضر مواد بترولية، و٨ محاضر تجميع دقيق بلدي، و٢ محضر غش تجاري، و٣٨ مخالفات متنوعة أخرى. 

وأوضح أنه تم ضبط ٤ طن دقيق بلدي، و٨٤ كيلو سكر ناقص الوزن، وكميات كبيرة من الأسماك المملحة والأجبان المنتهية الصلاحيه، فضلًا عن ٣٤٥٠ قاروصة سجائر سوبر وبوكس وكيلوباترا بأسعار احتكارية.

كميات من السكر بفروع مجمعات الشركة المصرية
كميات من السكر بفروع مجمعات الشركة المصرية
كميات من السكر بفروع مجمعات الشركة المصرية
كميات من السكر بفروع مجمعات الشركة المصرية
محافظ أسوان المتابعة الميدانية كميات سكر الاسواق حركة البيع والشراء

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