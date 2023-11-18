بعد وصولها لـ"زايد للكتاب".. عزت القمحاوي يربط بين الكتابة والطبخ في "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"

وصل الكاتب الروائي عزت القمحاوي بروايته “الطاهي يقتل الكاتب ينتحر” إلى القائمة الطويلة لفرع "الآداب" في جائزة الشيخ زايد للكتاب، بجانب رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" للكاتبة ريم بسيوني، الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 2022؛ وذلك ضمن 13 عنوانا من 9 دول هي: مصر، الأردن، لبنان، تونس، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، والبحرين.

وصدرت "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر" عن الدار المصرية اللبنانية لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، التي أقيمت خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير الماضي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الطاهي يقتل الكاتب ينتحر

على غلاف العمل نقرأ: "لا تكفي المهارة وحدها لكتابة رواية أو طهو طبق جيد، لابد من النار؛ ولو لهب شمعة في قلب الكاتب والطاهي".

في هذه الرواية يضع عزت القمحاوي شغفه بالكتابة والطهو، ويعتقد أنهما توأم، وكانا في البدء عملًا أنثويًّا، لهذا يظل الكاتب الرجل بحاجة إلى تأنيث روحه؛ إلى تعلم التواضع والصبر والحيلة عبر الطبخ.

يتأمل "القمحاوي" مهارات البناء في الطبق والكتاب، ويقارن نتائج "العجن واللت" في المخبوز والمكتوب، ويحاول كشف الغش الذي يمارسه بعض الكُتَّاب والطهاة بتصعيد الدسم والملح والحار، ويحتفي بأعمال المهرة من الأدباء: نجيب محفوظ، مارسيل پروست وبورخيس. ومن الطهاة: إميريل لاجاسي، جيمي أوليفر، ونادية حسين، ويعود دائمًا إلى مطبخ العظمة "ألف ليلة وليلة".

جائزة الشيخ زايد للكتاب

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب، قد كشفت عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 في مركز أبوظبي للغة العربية لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، وذلك بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.