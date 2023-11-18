السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد وصولها لـ"زايد للكتاب".. عزت القمحاوي يربط بين الكتابة والطبخ في "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"

الطاهي يقتل الكاتب
"الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"

وصل الكاتب الروائي عزت القمحاوي بروايته “الطاهي يقتل الكاتب ينتحر” إلى القائمة الطويلة لفرع "الآداب" في جائزة الشيخ زايد للكتاب، بجانب رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" للكاتبة ريم بسيوني، الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 2022؛ وذلك ضمن 13 عنوانا من 9 دول هي: مصر، الأردن، لبنان، تونس، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، والبحرين.

وصدرت "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر" عن الدار المصرية اللبنانية لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، التي أقيمت خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير الماضي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الطاهي يقتل الكاتب ينتحر

على غلاف العمل نقرأ: "لا تكفي المهارة وحدها لكتابة رواية أو طهو  طبق جيد، لابد من النار؛ ولو لهب شمعة في قلب الكاتب والطاهي".

في هذه الرواية يضع عزت القمحاوي شغفه بالكتابة والطهو، ويعتقد أنهما توأم، وكانا في البدء عملًا أنثويًّا، لهذا يظل الكاتب الرجل بحاجة إلى تأنيث روحه؛ إلى تعلم التواضع والصبر والحيلة عبر الطبخ.

يتأمل "القمحاوي" مهارات البناء في الطبق والكتاب، ويقارن نتائج "العجن واللت" في المخبوز والمكتوب، ويحاول كشف الغش الذي يمارسه بعض الكُتَّاب والطهاة بتصعيد الدسم والملح والحار، ويحتفي بأعمال المهرة من الأدباء: نجيب محفوظ، مارسيل پروست وبورخيس. ومن الطهاة: إميريل لاجاسي، جيمي أوليفر، ونادية حسين، ويعود دائمًا إلى مطبخ العظمة "ألف ليلة وليلة".

جائزة الشيخ زايد للكتاب

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب، قد كشفت عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 في مركز أبوظبي للغة العربية لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، وذلك بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

عزت القمحاوي الطاهى يقتل الكاتب ينتحر جائزة الشيخ زايد للكتاب الشيخ زايد للكتاب ثلاثية الفاطميين المصرية اللبنانية معرض القاهره الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

عاجل.. مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

الأمطار عقبة أمام المنتخب قبل مواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026

منسق حملة السيسى بالكويت يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى معبر رفح (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان