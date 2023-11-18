رئيس جامعة سوهاج يترأس الاجتماع التحضيرى للمؤتمر العلمى لشباب الباحثين

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في تسخير كل مواردها لصالح الارتقاء بالعملية البحثية ودعمها على النحو الأمثل وتوفير بيئة ملائمة لشباب الباحثين وعقد اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب لمواصلة إنتاجهم البحثي، حيث يتم ذلك في ضوء خطط وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع"، والذي سوف ينعقد في ٢٨ فبراير المقبل لعام ٢٠٢٤ على أرض مركز المؤتمرات بالجامعة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد حسانين، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتورة صباح صابر، والدكتورة أماني أبوالقاسم، منسق عام المؤتمر، والدكتور محمد حشمت، مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ومسئول الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

إجراء البحوث في إطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة

وأوضح النعماني أن المؤتمر يهدف إلى إجراء البحوث في إطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي والدولي، والاهتمام بالبحوث التي تتناول أحدث المستجدات على الساحة المحلية والدولية، لإعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين القادرين على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافسي وإنتاج المعارف والتقنيات وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وناقش النعماني، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، الخدمات اللوجستية المقدمة من جانب اللجنة التنظيمية والخطوات الأكاديمية المقدمة من قبل اللجنة العلمية بما تتضمنه من بحوث سيتم تقديمها خلال المؤتمر، والتي سوف يتم تحكيمها وتقييمها من قبل الأساتذة بالكليات المختلفة لنشرها بمجلة شباب الباحثين الحاصلة على تقييم ٦ في تصنيف المجلس الأعلة للجامعات.

ووجّه رئيس الجامعة بسرعة فتح باب التسجيل لشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والإفريقية والأجنبية، للاشتراك في المؤتمر، حيث يتضمن المؤتمر محاور تغطي جميع التخصصات، فهناك محور العلوم الأساسية، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الإنسانية.