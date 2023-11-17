"زراعة سوهاج" تناقش ملفات الأمن الغذائى فى ندوة عن مجال تسمين الدواجن

عقدت كلية الزراعة بجامعة سوهاج ندوة علمية بعنوان "خبرات حقلية فى مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض"، والتى نظمها قسم إنتاج الدواجن بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبدالكريم رئيس قسم إنتاج الدواجن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأثنى الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، على موضوع الندوة باعتبار الثروة الداجنة من أهم ملفات الأمن الغذائي التى تلقي اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث شهد القطاع الزراعي والحيواني طفرة هائلة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات لمواجهة الأزمات المتعاقبة التى فرضتها الظروف العالمية، وما توفره الدولة من دعم لوجستي وفني ومالي لرفع المعاناة عن كاهل كل من المربي والمنتج والمستهلك.

تكثيف الندوات العلمية والتوعوية الطلابية

وأشار الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القطاع يعمل على تكثيف الندوات العلمية والتوعوية الطلابية، وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بالجامعة، من أجل تخريج كوادر شبابية على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة فى مختلف مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيوانى، بالإضافة إلى المساهمة فى تأهيل الطلاب والخريجين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من معلومات ومعارف فى مجالات تخصصهم تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.

وقال الدكتور خلف همام إن الندوة استمرت لمدة يومين، وحاضر بها المهندس أحمد الشربيني الخبير فى مجال إنتاج الدواجن، مؤكدًا أن إدارة الكلية حريصة على تنظيم مثل تلك الندوات لأهميتها فى تبادل الخبرات بين الكلية والمجتمع المحيط، إلى جانب دورها فى رفع مستوى مهارات وقدرات الطلاب واكتساب المزيد من الخبرات العملية.

ومن جهته، أوضح الدكتور زينهم شيخون أن الندوة تضمنت عددًا من المحاور الهامة التى تخص مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض، لافتًا إلى أن الخبرات الحقلية فى مجال الدواجن لا تقتصر على ما يتلقاه الطلاب من علوم نظرية فحسب، بل من الضروري أن ينتقل الطالب من مرحلة تلقي العلوم إلى مرحلة التطبيق والممارسة الحقلية المباشرة، حيث تمت مناقشة كيفية تحسين الإنتاجية بالمحافظة ودورها فى التنمية المستدامة للثروات الحيوانية والداجنة.