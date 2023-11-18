السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحة فلسطين تناشد "الصليب الأحمر" و"الصحة العالمية" إرسال طواقمهما الطبية لمستشفى الشفاء

الدكتورة مي الكيلة
الدكتورة مي الكيلة

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال طالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء، وهو ما يمثل جريمة حرب.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجمع الشفاء الطبي يشهد كوارث، وهناك تخاذل دولي بشأن حماية المتواجدين فيه.

وأوضحت الكيلة أن مستشفى المعمداني محاط حاليًا بالدبابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه يتم العمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية.

وتابعت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية: "نناشد الصليب الأحمر الدولي والصحة العالمية إرسال طواقمهما الطبية لمستشفى الشفاء".

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