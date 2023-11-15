"الصحة الفلسطينية" تحذّر من نتائج كارثية لقصف مستشفى الشفاء الطبي

استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قصف واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والمشافي في قطاع غزة.

وأكد، خلال مؤتمرٍ صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، وحمّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المستشفى.

وحذَّرت وزيرة الصحة الفلسطينية، من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي داخل مستشفى الشفاء الطبي.