بني سويف تستقبل 122 سائحًا متعددي الجنسيات

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين"فندقين عائمين"أثناء رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة مرورًا بالمحافظة، حيث تم استقبال الباخرتين"رويال وكراون فيجن وعلى متنهما فوجان سياحيان متعددا الجنسيات قوامهما 122سائحًا.

وكان في استقبال الفوجين رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد برنامج سياحي،تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

وأشارت مدير السياحة، إلى أن أعضاء الفوجين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم د.محمد هاني غنيم، والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.