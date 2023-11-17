افتتاح مسجدين بصفط راشين وكفر بنى على ببنى سويف بعد الإحلال والتجديد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ببا وسمسطا، في افتتاح مسجدين بقرية صفط راشين وكفر بني علي، في إطار خطة وزارة الأوقاف، التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

وافتتح مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بصفط راشين "بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 1125 مترًا، يشمل دورا أرضيا ومصلى للسيدات ودار مناسبات، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه من خطة الوزارة، وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، وبعض المواطنين من أهالي القرية.

افتتاح مسجد الهدى بكفر بني علي في سمسطا

كما افتتح نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة سمسطا مسجد الهدى بكفر بني على بعد إحلاله وتجديده على مساحة 560 مترًا وبتكلفة 2 مليون و750 ألف حنيه، بحضور فايز حسين، وشوقي هاشم نائبي رئيس المدينة، وحسين إسماعيل، رئيس قرية بدهل، وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت، أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ مصطفى رمضان، مدير أوقاف سمسطا، ومفتشي الإدارة، والتي تناولت موضوع التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات.

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسئولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة لاعبين من أبناء بني سويف، بميداليتين ذهب والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2006، والتي استضافتها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري، والتي نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.