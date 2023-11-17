الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز أبناء بني سويف بذهبيتين والمركز الثالث في بطولة الجمهورية للملاكمة

لاعبين بني سويف
لاعبين بني سويف

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبين من أبناء بني سويف بميداليتين ذهبيتين والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2006، والتي استضافتها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري والتي نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بالتعاون مع  وزارة الشباب والرياضة.

وأشار هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن لاعبي بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، قد نجحا في حصد عدد 2 ميدالية ذهبية، حيث حصل اللاعب يحيى فتحى عبد الفتاح على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 57 كجم، بينما حصل اللاعب مازن عصام كامل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 67 كجم، وحصول محافظة بنى سويف على الترتيب الثالث عام على مستوى الجمهورية.

اللاعبون الفائزين من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

يذكر أن اللاعبين الفائزين من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب"بقيادة الدكتور محمد الكردي"،الدكتورمحمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة الشباب، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظة بقيادة هشام الجبالى مدير المديرية، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة.

تدرب اللاعبين تحت إشراف مدرب المرحلة الكابتن محمد عبد الرحمن بخيت، إدارى المرحلة الكابتن مصطفى أسعد حميد، مدير المشروع ببنى سويف الكابتن إيمان حسين.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

بني سويف محافظ بني سويف الإسكندرية الملاكمة الشباب والرياضة

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