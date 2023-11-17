الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج أكثر من 1300 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار بقرية العجرة مركز ببا، مكونة من 7 عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1338 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 44،معمل طفيليات 44، حالات الأشعة 11، استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

100 مستفيد من ندوات التثقيف الصحي في بني سويف

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 112 مواطنا.

أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف قافلة الكشف على المرضي الفشن وزارة الصحة

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