جامعة بني سويف تحتل المرتبة 12 محليا و51-60 على جامعات المنطقة العربية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز 12 محليا للجامعات المصرية و51-60 على مستوى جامعات المنطقة العربية، طبقًا لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023-2024 للجامعات العربية.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وزيادة في عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.

وأشادت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولى بجامعة بنى سويف بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتقديم الدعم الكافي لهم من وزارة التعليم العالي، وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.

وفي سياق آخر، التقي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بمسئولي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين لخدمة طلاب الجامعة وتوعيتهم بخدمات ومشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع للنهوض بالمجتمع المصري، إضافة إلي تنفيذ ندوات توعوية بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعة.

أشاد الدكتور منصور حسن، بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية، لافتًا إلى أن حياة كريمة تمثل مشروعا قوميا متكامل الأركان أشادت به العديد من دول العالم خاصة وأنها تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، والاجتماعية، والمعيشية التي يتم تقديمها للمواطن المصري، وبالأخص الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بهدف الاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.