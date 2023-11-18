السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

منى زكي وأحمد حلمي.. سر توافق أنثى وذكر العقرب

منى زكي وأحمد حلمي
منى زكي وأحمد حلمي

يحتفل اليوم السبت الثنائي الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي بعيد ميلادهم، ويحمل الثنائي نفس صفات برج العقرب، الذي ساعدهم على التوافق في العلاقة بالرغم من تغير صفات أنثي ورجل العقرب في هذا البرج لذلك نعرض من خلال التقرير التالي سر توافق أنثي ورجل العقرب.

في عيد ميلاد منى زكي وأحمد حلمي.. سر توافق أنثي ورجل العقرب

في عيد ميلاد منى زكي وأحمد حلمي.. سر توافق انثي ورجل العقرب

ويعد الثنائي الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي من أبرز وأهم نجوم السينما المصرية، وأستطاعوا خطف قلوب الجماهير بسبب أعمالهم المميزة والمختلفة، وبعيدًا عن الجزء الفني أستطاع الثنائي بناء أسرة وبيت سعيد بالرغم من كونهم يحملون نفس صفات برج العقرب.

وتزامنًا من إحتفال الثنائي الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي اليوم في 18 نوفمبر، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير سر توافق أنثي ورجل العقرب في علاقتهم العطافية، وإليكم التفاصيل على النحو  التالي كما ينبغي.

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يعد مواليد برج العقرب من الأشخاص المميزين بسبب صفاتهم وثقتهم بنفسهم، فهم يبحثون دائمًا على كل ما هو جديد في الحياة وكسر الروتين اليومي، يحمل مواليد برج العقرب الصفات يحبون التحكم والسيطرة، لذلك يتميز برج العقرب بشخصيته القوية والمميزة، ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه، ويتمتع بالصدق والوفاء والإخلاص، ويتميز بجاذبية كبيرة.

في عيد ميلاد منى زكي وأحمد حلمي.. سر توافق انثي ورجل العقرب

وهناك توافق بين أنثي ورجل العقرب وهو العقل والحكمة، فبعض العلاقات لا تدوم طويلًا بسبب إختلاف الثقافة أو الفكر، ولأن مواليد برج العقرب مختلفين ومميزن عن الباقي، فهم يبحثون دائمًا عن النجاح إذا كان في العلاقات أو العمل، لذلك يختار برج العقرب العلاقات الأكثر راحة له حتى تدوم.

في عيد ميلاد منى زكي وأحمد حلمي.. سر توافق انثي ورجل العقرب

ومن ضمن مميزات مواليد برج العقرب جذب الانتباه بسبب شخصيتهم المرحة ودمهم الخفيف، لذلك يعمل على لفت الانتباه وسط أصدقائه، أما عن الحب فهو دائمًا صاحب قلب طيب وبالرغم من ذلك إلا أنه شخص غيور ودائمًا الشك يملأ رأسه، لذلك هو يبحث دائمًا عن العلاقات المريحة والبسيطة.

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