"الصحة": حريصون على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

أكد مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، ضرورة تقديم كل الدعم للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا لأهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل النهوض بالقطاع الصحي.

وشدد قنديل خلال لقائه وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، على ضرورة التواصل الجيد بين جميع الإدارات للوقوف على أية مشكلة وسرعة حلها، والمتابعة المستمرة لكل الملفات الوقائية، مؤكدا أهمية تكريم العاملين المتميزين ليكونوا مثالا يحتذى به ولتشجيع باقي فرق العمل لبذل كل الجهد من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم الصحية.

تقديم الدعم للوصول للمستوى الأمثل في تقديم كافة الخدمات الصحية

وتابع مساعد وزير الصحة والسكان سير العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال المرور على المستشفيات والوحدات ومختلف المنشآت الصحية، واجتمع بقيادات الصحة بالإسكندرية ؛ للوقوف على الوضع التشغيلي بجميع المنشآت الصحية وتقديم الدعم الكامل للوصول للمستوى الأمثل في تقديم كافة الخدمات الصحية بالمحافظة.

من جهتها، أشادت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية بالدعم الكامل المقدم من قِبَل الوزارة والحرص الدائم على متابعة سير الأعمال من أجل التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.