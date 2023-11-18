السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: المتحف المصري الكبير رمز للنهضة.. وموطن لـ100 ألف قطعة أثرية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

 دعت مجلة "architectural digest" الأمريكية، لزيارة مصر وتحديدا المتحف المصري الكبير، واعتبرت أن المتحف من أهم الاسباب لزيارة مصر في عام 2024.

المتحف المصري الكبير.. موطن كنوز توت عنخ آمون

وقال التقرير إن المتحف المصري الكبير يعد رمزًا للنهضة الثقافية في مصر، وسيكون الموطن الجديد لكنوز توت عنخ آمون أحد أكبر المتاحف في العالم، وموطن لأكثر من 100000 قطعة أثرية.

txt

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بالذكرى ال 121 على افتتاحه

مصر من أكثر الوجهات الرائعة 

وأوضحت مجلة "architectural digest" أن مصر واحدة من أكثر الوجهات الرائعة وقد استحوذت على خيال الجمهور العالمي لعدة قرون بمزيجها المذهل من الأساطير والأساطير والكنوز الأسطورية لا ينافسه سوى هندستها المعمارية الضخمة.

كما تقدم مصر  مزيج مذهل من الطقوس القديمة والفن والبراعة العلمية التي لا تزال تبهر حتى أكثر المؤرخين خبرة، والآن، من عجائب العصر الحديث، المتحف المصري الكبير، من المقرر أن يسلط الضوء على أرض الفراعنة بحسب مجلة "architectural digest".

وتابعت: "بعيدًا عن كونه مجرد متحف للآثار، فمن المقرر أن يكون مرآة لبعض أعظم إنجازات البشرية  وعرض الألغاز التاريخية مثل (قناع الموت المذهب لتوت عنخ آمون) كما سيكون المتحف من بين أرقى المتاحف في الشرق الأوسط".

ويقع المتحف المصري الكبير على حافة الهضبة الصحراوية الأولى بين الهرم الأكبر بالجيزة - الأعجوبة الوحيدة الباقية من العالم القديم - والقاهرة، ويشكل رابطًا بصريًا بين ماضي مصر وحاضرها. 

ويقع المتحف على مساحة 484000 قدم مربع، ويضم المتحف الذي تبلغ قيمته مليار دولار 12 قاعة عرض، فيما سيتم الترحيب بالزوار من خلال ساحة أمامية ضخمة، وتتميز ردهة المتحف المرتفعة بتمثال يبلغ طوله 36 قدمًا ويبلغ عمره 3200 عام للفرعون المصري رمسيس الثاني، وذلك وفق مجلة "architectural digest".

txt

أسامة الأشمونى: المتحف المصرى الكبير سيصبح أهم منطقة أثرية فى العالم

منزل توت عنخ آمون الجديد

ويعد المتحف المصري الكبير منزل توت عنخ آمون ن وهو أحد أهم فراعنة الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة - بفضل الثروة الفخمة والوثائق التي تم اكتشافها في مقبرته شبه السليمة في عام 1922 - يرتبط توت عنخ آمون ارتباطًا وثيقًا بكيفية العالم ينظر إلى التاريخ المصري. 

وقالت مجلة "architectural digest" إنه سيتم الكشف عن كامل كنوز المتحف المصري للعالم، وذلك بدءًا من الأشياء التي كان من المقرر أن تمهد له طريقه في الحياة الآخرة، إلى الملابس والمجوهرات والمركبات التي استخدمها خلال حياته، سيتم عرض جميع العناصر الخمسة آلاف من قبره لأول مرة في قاعتين ضخمتين بالمتحف. 

المتحف المصري الكبير مصر مغربية itectural digest المتحف المصري

الأكثر قراءة

الانقسامات تضرب إدارة بايدن بسبب حرب غزة.. ومطالب بوقف دعم إسرائيل

إعلامية فلسطينية: الدعم المصرى لغزة مياه تروى غصن الزيتون ليزداد صموده

عاجل.. رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى تزور معبر رفح لمتابعة ضخ المساعدات لغزة.. اليوم

رئيس الوزراء: المصريون تبرعوا بشكل عينى ومادى لدعم وإغاثة أشقائهم فى غزة

رئيس الوزراء يعطي إشارة إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم أهالي غزة

"القاهرة الإخبارية": إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدي يكتب: حقيقة وزيف الوعي

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الأمريكية 40 شخصا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة