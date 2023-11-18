تقرير أمريكي: المتحف المصري الكبير رمز للنهضة.. وموطن لـ100 ألف قطعة أثرية

دعت مجلة "architectural digest" الأمريكية، لزيارة مصر وتحديدا المتحف المصري الكبير، واعتبرت أن المتحف من أهم الاسباب لزيارة مصر في عام 2024.

المتحف المصري الكبير.. موطن كنوز توت عنخ آمون

وقال التقرير إن المتحف المصري الكبير يعد رمزًا للنهضة الثقافية في مصر، وسيكون الموطن الجديد لكنوز توت عنخ آمون أحد أكبر المتاحف في العالم، وموطن لأكثر من 100000 قطعة أثرية.

مصر من أكثر الوجهات الرائعة

وأوضحت مجلة "architectural digest" أن مصر واحدة من أكثر الوجهات الرائعة وقد استحوذت على خيال الجمهور العالمي لعدة قرون بمزيجها المذهل من الأساطير والأساطير والكنوز الأسطورية لا ينافسه سوى هندستها المعمارية الضخمة.

كما تقدم مصر مزيج مذهل من الطقوس القديمة والفن والبراعة العلمية التي لا تزال تبهر حتى أكثر المؤرخين خبرة، والآن، من عجائب العصر الحديث، المتحف المصري الكبير، من المقرر أن يسلط الضوء على أرض الفراعنة بحسب مجلة "architectural digest".

وتابعت: "بعيدًا عن كونه مجرد متحف للآثار، فمن المقرر أن يكون مرآة لبعض أعظم إنجازات البشرية وعرض الألغاز التاريخية مثل (قناع الموت المذهب لتوت عنخ آمون) كما سيكون المتحف من بين أرقى المتاحف في الشرق الأوسط".

ويقع المتحف المصري الكبير على حافة الهضبة الصحراوية الأولى بين الهرم الأكبر بالجيزة - الأعجوبة الوحيدة الباقية من العالم القديم - والقاهرة، ويشكل رابطًا بصريًا بين ماضي مصر وحاضرها.

ويقع المتحف على مساحة 484000 قدم مربع، ويضم المتحف الذي تبلغ قيمته مليار دولار 12 قاعة عرض، فيما سيتم الترحيب بالزوار من خلال ساحة أمامية ضخمة، وتتميز ردهة المتحف المرتفعة بتمثال يبلغ طوله 36 قدمًا ويبلغ عمره 3200 عام للفرعون المصري رمسيس الثاني، وذلك وفق مجلة "architectural digest".

منزل توت عنخ آمون الجديد

ويعد المتحف المصري الكبير منزل توت عنخ آمون ن وهو أحد أهم فراعنة الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة - بفضل الثروة الفخمة والوثائق التي تم اكتشافها في مقبرته شبه السليمة في عام 1922 - يرتبط توت عنخ آمون ارتباطًا وثيقًا بكيفية العالم ينظر إلى التاريخ المصري.

وقالت مجلة "architectural digest" إنه سيتم الكشف عن كامل كنوز المتحف المصري للعالم، وذلك بدءًا من الأشياء التي كان من المقرر أن تمهد له طريقه في الحياة الآخرة، إلى الملابس والمجوهرات والمركبات التي استخدمها خلال حياته، سيتم عرض جميع العناصر الخمسة آلاف من قبره لأول مرة في قاعتين ضخمتين بالمتحف.