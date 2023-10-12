وزير السياحة: حريصين على التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات للزائرين

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع ال ١٧ للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإبراز آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال الجاري الانتهاء منها.

حضر الاجتماع السفير هشام الزميتي المُنسق العام للجنة ومساعد وزير الخارجية الأسبق، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والسفير السيد أوكا هيروشي سفير اليابان لدي مصر، والسيد هيديكي ماتسوناجا رئيس إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" طوكيو، والسيد كاتو كين رئيس مكتب جايكا بمصر، وعدد من قيادات المتحف المصري الكبير والوزارة وممثلي السفارة اليابانية ومكتب چايكا.

وبدأ السيد أحمد عيسى الاجتماع بالترحيب بالحضور في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالأعضاء الجدد باللجنة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعد أحد آوجه التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال السياحة والآثار ولا سيما في ظل عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والتي تتجلى في العديد من المشروعات وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير.

واستعرض الوزير أبرز المستجدات وآخر ما آلت إليه الأعمال بمشروع المتحف، مؤكدًا على أن كافة الأعمال تُجرى على قدم وساق للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، ومشيرًا إلى أن العمل يسير بالتوازي في كافة قاعات المتحف لوضع وتثبيت كافة القطع الأثرية المقرر عرضها بها.

كما ثمن على الدور الكبير الذي يقوم به قيادات وفريق العمل بالمتحف وما تقوم به هذه اللجنة في دفع حركة العمل بهذا الصرح العظيم الذي يبرز عراقة الحضارة المصرية وتأثيرها البارز علي الإنسانية جمعاء.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ولا سيما في تقديم وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في تحسين التجربة السياحية بها، لافتًا في حديثه أيضًا إلى التجربة الناجحة التي قام بها للمتحف المصري الكبير خلال الفترة الماضية لمراجعة جاهزية الخدمات المقدمة لزائريه، والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به، وذلك عن طريق الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف منذ مارس الماضي في المناطق التي استلمتها شركة "ليجاسي للتنمية والإدارة" وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام والقائمة على تشغيل الخدمات بمجمع المتحف.

