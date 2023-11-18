تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير طرق ومحاور بالقاهرة الكبرى يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي "الجمهورية" وتحت عنوان "الرئيس يتفقد عددا من المحاور والطرق بالقاهرة الكبرى"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تفقد، أمس، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري "العميد إبراهيم الرفاعي".

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السيسي استمع - خلال الجولة التفقدية - إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان والشهيد جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولًا إلى كورنيش النيل.

ولفتت إلى أن القائمين على المشروع أوضحوا أنه يتم ربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات عبر كوبري لربط القادم من القاهرة الجديدة بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى مرورًا بمنطقة المقطم مرورًا بمحور ياسر رزق مرورًا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي أعلى الاوتوستراد، ثم شارع الفسطاط بمرورها بكوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولًا إلى كورنيش النيل بمصر القديمة.

أعمال التطوير لمناطق الفخارين الفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميز

وأضاف القائمون على المشروع، أنه سيتم استكمال العمل عبر محور "3 يوليو"، وأنه تم الانتهاء من تطوير كوبري "اثر النبي"؛ للإسهام في حل الأزمة المرورية بالمنطقة، كما تم الانتهاء من وضع اللوحات الإرشادية، فضلا عن تطوير منطقة الكورنيش ليكون الطريق خمس حارات مرورية في كل اتجاه في المنطقة من مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري وتم توسيع كوبري توسعة يعبر نهر النيل بطول 300 متر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسي اطمأن على سير العمل في المشروع، واستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين الفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بمنطقة الفسطاط.

وأوضح القائمون على المشروع، أن منطقة الفخارين يتم تطويرها وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ لتعظيم قيمة المنطقة، وتم ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء ليكون تطويرًا شاملًا.

وتحت عنوان "وزيرة الهجرة للجالية المصرية بالسعودية: صوتك في الانتخابات الرئاسية يرسم مستقبل وطنك"، ذكرت "الجمهورية"، أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي قالت - خلال لقائها مع عدد كبير من رموز الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية - "إننا نحتاج من كل مصري بالخارج أن يشارك بإيجابية ويدلي بصوته في العملية الانتخابية لرسم مستقبل وطنه؛ لأننا نحيا في محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة".

وطالبت الوزيرة المتواجدين في اللقاء بتشجيع جميع المصريين المقيمين بالمملكة في محيطهم على النزول للتصويت، مذكرة بأن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية، لمشاركة الجميع وبكثافة، وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وأشادت الوزيرة بالفيديوهات التي قام عدد من أعضاء الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي لاقت رواجا داخل وخارج المملكة من المقررين في مصر وحول العالم، خاصة أن هذه الفيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.

وفي "الأهرام" وتحت عنوان "مصر تنتقد ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية"، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حذر - في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ "قمة صوت الجنوب العالمي" المُنعقدة بالهند، والتي ألقاها نيابة عنه عبر "الفيديو كونفرانس" - من التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية، التي لم يتم حسمها على مدى عقود، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هى إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.

ودعا مدبولى إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء كل صور القتال، بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما يُعزز دور مؤسسات التمويل الدولية، ويجنب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلا عن تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ.. موضحا أن الأمر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

وعالميًا.. ذكرت "الأهرام" أنه في إطار جرائم قصف وحصار واقتحام مستشفيات قطاع غزة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مستشفى "ابن سينا" بمدينة جنين في الضفة الغربية بعد أن حاصره من جميع الجهات، وطالب عبر مكبرات الصوت بإخلائه، ‫وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل المدينة وعزلتها عن بلدات وقرى محافظة جنين، بعد اقتحامها بأعداد كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة إعلانه وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى؛ بسبب الحصار الإسرائيلي.. وقال: إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحرب، وأوضح أن السمة الوحيدة الآن في المستشفى هى الموت.

وأضافت الصحيفة أن منظمة "أوكسفام" للعمل الإغاثي أشارت إلى إن إسرائيل تستخدم المجاعة سلاحا في الحرب على غزة، محذرة من أن مليون شخص نزحوا إلى جنوب القطاع لا تتوافر لديهم خدمات الكهرباء والماء، ويعيشون على كمية قليلة من الطعام.

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة النطاق، مؤكدا أن جميع سكان القطاع في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية؛ بسبب الحصار، حيث أصبحت إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا.