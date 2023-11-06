الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 20 ألف مخالفة رادار على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

رادار
رادار

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 74234 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

19841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 636 مخالفة السير بدون تراخيص، 1420 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائي، 2 مخالفة شروط التراخيص.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور لوائح المرور قائدي السيارات مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة

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