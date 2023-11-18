واشنطن تفرض عقوبات تستهدف جماعات عراقية مدعومة من إيران

مع تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية، أعلنت واشنطن أمس الجمعة، فرض عقوبات على جماعات عراقية موالية لإيران.

وقالت وزارة الخارجية الأميريكية يوم الجمعة إنها صنفت ما يعرف باسم "كتائب سيد الشهداء" وأمينها العام إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفا خاصا.

وذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان "النشاط الإرهابي لكتائب سيد الشهداء هدد حياة جنود كل من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وسوريا"، حسبما نقلت "رويترز".

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بكتائب حزب الله المدعومة من إيران، إضافة إلى زعيم كتائب سيد الشهداء، لتورطهم في هجمات ضد جنود أميريكيين في المنطقة.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان إن "إجراء اليوم يبعث برسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم جميع التدابير المتاحة لمحاسبة أي جهات انتهازية تسعى إلى استغلال الوضع في غزة لتحقيق أهدافها الخاصة".

وتعرّضت قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا لأكثر من 55 هجوما منذ منتصف أكتوبر، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن البنتاجون الثلاثاء.

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأمركية في الشرق الأوسط بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس التي اندلعت عقب تنفيذ الحركة هجوما مباغتا عبر الحدود انطلاقا من غزة في السابع من أكتوبر، أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.

وبعد الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل التي تشنّ مذّاك الحين هجوما جويا وبريا وبحريا على غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 11500 شخص.

ويتمركز نحو 2500 جندي أميريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان مقاتلو التنظيم قد سيطروا على مساحات شاسعة في كلا البلدين لكن قوات محلية تمكّنت من صدّهم بمؤازرة جوية من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في نزاع دام استمر سنوات عدة.