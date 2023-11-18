السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إطلاق نار وانفجارات فى اقتحام قوات إسرائيلية لجنين بالضفة الغربية

قوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل أمس الجمعة، بإطلاق نار وانفجارات في اقتحام قوات إسرائيلية لجنين بالضفة الغربية.

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة، دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية،: "يجب أن نخاطب الولايات المتحدة بلغتها وهي "المصالح".

وأشار إلى أن: "الإدارة الأمريكية في يدها وحدها قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مضيفا: "الشعب الفلسطيني في غزة والضفة يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف".

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "نحن بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة".

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