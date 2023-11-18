السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية تسعى لسن قانون يحظر أكل الكلاب

أكل الكلاب
أكل الكلاب

قال مسؤول في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية، يوم الجمعة، إن البلاد تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب، وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات.

وأثار أكل الكوريين للكلاب انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضًا لا سيما من الأجيال الأصغر سنًا.

ونقلت "رويترز" عن يو إيوي-دونج مسؤول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان، قوله: "حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سنّ قانون خاص ينهيه".

وذكر يو أن الحكومة والحزب الحاكم سيطرحان هذا العام مشروع قانون لفرض حظر، مضيفًا أن البرلمان سيوافق عليه في ظل الدعم المتوقع من الحزبين الحاكم والمعارض.

وخلال الاجتماع، قال وزير الزراعة تشونج هوانج-كيون، إن الحكومة ستطبق الحظر على نحو سريع وستوفر أقصى دعم ممكن للعاملين في قطاع لحوم الكلاب من أجل وقف أنشطتهم.

وكيم كيون هي، سيدة كوريا الأولى، من أهم المنتقدين لأكل لحوم الكلاب، وتبنت هي وزوجها الرئيس يون سوك يول كلابًا مشردة.

وأخفق البرلمان في تبني مشروعات قوانين سابقة لحظر أكل لحم الكلاب بسبب احتجاجات شارك فيها العاملون في هذا القطاع والخوف من تضرر مصادر رزق مربين وأصحاب مطاعم.

وسيشمل الحظر المقترح مهلة مدتها ثلاثة أعوام ودعمًا ماديًا للشركات من أجل التحول لنشاط آخر مختلف.

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