الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا لفرقة الإنشاد الديني

فرقة الإنشاد الديني
فرقة الإنشاد الديني

تستعد فرقة الإنشاد الديني لإحياء حفلا بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على خشبة مسرح الجمهورية وذلك ضمن فاعليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويحيي الحفل عددً من مطربي الفرقة هم كل من “أمنية سمير، إبراهيم فاروق، محمد عبد الحميد، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، ومحمد نشات”.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر حفل فرقة الإنشاد الديني عبر موقع تذكرتي ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.
  • تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير خلال الحفل.

 

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات منها: فازوا بنيل الأماني للشيخ سيد موسى، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد عبد الله، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش، قسمًا بنور المصطفى - قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبدالله، ابتهال عن الحج من التراث الصوفي، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، التكبيرات من التراث الديني، يا رايحين للنبي الغالي لـ رياض السنباطي، حبيب الله يا خير البرية لـ جمال سلامة، لا إله إلا الله - أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.. أداء ولاء رميح، بلال مختار، تامر ناجح، حسام صقر، طه حسين، أحمد حسن، حسام صالح، أحمد العمري.

فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فرقة الإنشاد الديني الإنشاد الديني عمر فرحات المايسترو عمر فرحات دار الأوبرا المصرية الأوبرا خالد داغر الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات

مواد متعلقة

إيهاب فهمي: حريصون في "القومي للمسرح" على إحياء تراثنا الغنائي

عرض فيلمين لمحمد خان وخيرى بشارة بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الليلة.. دار الأوبرا تستضيف حفل "ريستال عود" للعازف العالمي هشام عصام

أبوالليف يطرح الإعلان الترويجى لأغنية "الدنيا بنك" (فيديو)

طبيب شرعي في السر.. قصة مسلسل "زينهم" قبل عرضه على WATCH IT وقناة ON

بصورة من "حب أحلى من حب".. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها

الخميس.. فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية تُحيي حفلًا على مسرح سيد درويش

الصور الأولى من حفل زفاف المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر خلال 3 أيام وارتفاع الأسعار عالميًا

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية