الأحد.. مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا لفرقة الإنشاد الديني

تستعد فرقة الإنشاد الديني لإحياء حفلا بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على خشبة مسرح الجمهورية وذلك ضمن فاعليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويحيي الحفل عددً من مطربي الفرقة هم كل من “أمنية سمير، إبراهيم فاروق، محمد عبد الحميد، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، ومحمد نشات”.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر حفل فرقة الإنشاد الديني عبر موقع تذكرتي ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.

تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير خلال الحفل.

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات منها: فازوا بنيل الأماني للشيخ سيد موسى، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد عبد الله، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش، قسمًا بنور المصطفى - قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبدالله، ابتهال عن الحج من التراث الصوفي، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، التكبيرات من التراث الديني، يا رايحين للنبي الغالي لـ رياض السنباطي، حبيب الله يا خير البرية لـ جمال سلامة، لا إله إلا الله - أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.. أداء ولاء رميح، بلال مختار، تامر ناجح، حسام صقر، طه حسين، أحمد حسن، حسام صالح، أحمد العمري.

فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.