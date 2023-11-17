بعد اختيارها ضمن قائمة "فوربس".. مؤسسو شركة انطلاق يتحدثون لـ"الدستور": نجحنا بدعم الرئيس السيسي

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، شركة "انطلاق" ضمن فئة التجارة الإلكترونية والتمويل في قائمتها السنوية 30 Under 30 والتي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات.

جاء الاختيار بناء على تأثير مؤسسي الشركة وخبراتهم وإنجازاتهم الشخصية، وتتويجا لما حققته الشركة لدعم ريادة الأعمال منذ بداية نشاطها في يناير 2022.

وتحدَّث مؤسسو الشركة لـ"الدستور" عن البدايات وكيف أصبحت واحدة من أفضل الشركات الرائدة في إتاحة برامج تسريع الأعمال، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات الناشئة، وتمكين الشباب ومساعداتهم.

وقال محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق، إنَّ الشركة تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلال مساعدتهم على استدامة شركائهم وبناء قدرات فريقهم وتمكينهم من الحصول على الاستثمارات المحلية والخارجية لتنمية حجم أعمالهم ودعم توسع الشركات العالمية في السوق المصري عن طريق مسرعة أعمال انطلاق وخدمات انطلاق للاستشارات.

وأضاف لـ"الدستور" أنَّ الشركة نجحت خلال تلك الفترة أن تضم في محفظتها 25 شركة في القطاعات المختلفة يقدر حجم تقييم تلك الشركات بمبلغ المليار دولار.

وأوضح إيهاب أنَّ الشركة استطاعت أن توسع علاقاتها في 7 دول وعمل أكثر من 35 شراكة إقليمية ومحلية تأتي على رأسها التعاون مع منتدى شباب العالم والشركاء الإقليميين بمبادرة ريادة الأعمال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPوالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقال عمر رزق، شريك مؤسس ومدير عام الاستشارات والاستراتيجية، إنَّه منذ تأسيس شركة انطلاق كانت الأهداف الرئيسية للشركة هي توفير منظور ونهج فريدين لمناخ ريادة الأعمال من وجهة نظر الجهات الحكومية والمستثمرين.

وأضاف لـ"الدستور" أنَّه رغم النجاحات التي حققها قطاع ريادة الأعمال المصري خلال السنوات السابقة، إلا أن بيئة الاقتصاد الكلي الحالية إلى جانب السياسات التي لا تواكب سرعة وتيرة ذلك القطاع تتطلب عدسة تتشابك فيها البيانات والسياسات معا للنهوض بالقطاع.

وتابع: "بعد دراسة احتياجات أصحاب المصلحة من حكومة ورواد أعمال ومستثمرين، قامت شركة انطلاق بوضع استراتيجية متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي:

الأول: العمل على زيادة الوعي ومناقشة المقترحات الخاصة بأطر السياسات المبنية على الأدلة التي تعتمد على الحوافز.

الثاني: العمل على مشروعات تركز على إتاحة البيانات والأدوات التحليلية مع الجهات الحكومية المعنية.

الثالث: العمل على برنامج مسرعة الأعمال لدعم الشركات الناشئة في جميع مراحل النمو وبالأخص تلك التي تعمل في القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتسق مع رؤية مصر 2030.

الرابع: تعزيز الوعي تجاه مفهوم ريادة الأعمال ودمج الشباب من الجامعات بالإضافة لدمج السيدات أيضا لتحقيق المساواة.

وفي السياق، قالت منة زغلول، شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات بشركة انطلاق، إن الشركة استعرضت جهودها لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية.

وأضافت لـ"الدستور" أنَّ انطلاق أوضحت أهم البرامج التي تقوم بتنفيذها للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري وخلق حلقة وصل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة، حيث وجه الرئيس السيسي بمنح الشركات الناشئة إعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات.

وأشارت إلى أن الإعفاء الضريبي يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والاستثمارية على الشركات الناشئة المصرية والعالمية العاملة في مصر.

جدير بالذكر أنَّ الشركة أطلقت برامج للشركات الناشئة في مراحل ما قبل التأسيس، وستعمل على تخريج دفعتين سنويًا.

وتتراوح مدة البرنامج الواحد بين 4 إلى 6 أشهر، مع إمكانية ضخ استثمار يصل إلى 50 ألف دولار لكل شركة ناشئة.

وقدمت الشركة خدمات استشارية لشركات بينها (Rabbit) في مصر، ومنصة (راس مال) في السعودية و(Ninjacart) الهندية.

وقادت أيضًا مبادرات لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، من خلال شراكات مع منتدى شباب العالم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).