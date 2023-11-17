النتشة: أيام نتنياهو باتت معدودة وحزبه غير راضٍ عن أدائه

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يدرك تمامًا أن أيامه باتت معدودة في الحكومة ليس فقط بسبب الإخفاقات الكبيرة التي قام بها على عدة مستويات في إسرائيل والتي أثارت انقسامًا كبيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتابعت "النتشة"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة القاهرة الإخبارية:"وأضيف إلى هذه الخيبات ما حدث في السابع من أكتوبر وكل ما ترتب عنه وكل القرارت التي اتخذها وفيها نوع من التحدي للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية العميقة"، مؤكدةً أن كل هذه الأمور مجتمعة أضافت على سجل بنيامين نتنياهو تأكيدًا بأنه لن يطيل بأمر هذه الحكومة ولن يكون على رأسها.

وأوضحت، أن الكثير من اللاعبين في السياسية الإسرائيلية بدأوا من اللحظة الترويج إلى مرحلة ما بعد بنيامين نتنياهو البعض يرجح حدوث انتخابات جديدة وستكون هذه الانتخابات بمثابة تغيير كلي للسياسة الإسرائيلية، والبعض الآخر يتحدث عن إطاحة نتنياهو مباشرةً.

وأكدت، أن حزب الليكود حزب نتنياهو، كان هناك جلسة أول أمس، وكان هناك أصوات متصاعدة بضرورة تنحي نتنياهو عن قيادة الحزب أيضًا، بمعنى أن عدم الرضاء عن نتنياهو تعدى المعارضة حتى دخل إلى الحزب الذي يمثله نتنياهو.

وأوضحت أن عدم رضاء الحزب عن أداء نتنياهو بسبب ما آلت إليه الأمور أثناء توليه رئاسة الوزراء، كما أنه يفكر بالنجاة الفردية والتخلص من ملفات الفساد على حساب المصلحة القومية والأمنية والقانونية وتماسك المجتمع الإسرائيلي.