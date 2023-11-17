الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير العدل الفلسطينى: ما ارتكبه الاحتلال يفوق ما فعله الألمان فى الحرب العالمية الثانية

الدكتور محمد فهاد
الدكتور محمد فهاد الشلالدة

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ويرتكبه في قطاع غزة من جريمة إبادة جماعية يفوق ما فعله مجرمو الحرب الألمان في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الأفعال تمثل جريمة إبادة جماعية استنادًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك في القواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي العالمي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين في غزة دون محاسبة أو مساءلة قانونية.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ثبت قانونًا أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعلى المحاكم الدولية محاسبة الاحتلال وتقديم تعويضات للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن قصف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولذا فإننا قدمنا العديد من البلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية الاحتلال الحرب العالمية الثانية جريمة إبادة جماعية قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا خرجت عن الخدمة فى غزة

بعد القضاء على الأخضر واليابس.. الفلسطينيون ينتظرون تحرك المجتمع الدولى (فيديو)

"أكشن إيد" الدولية: معظم المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة

المدعى العام للجنائية الدولية يتلقى طلبًا لإحالة الوضع فى فلسطين للمحكمة

"غير عقلانية".. الكرملين ينتقد الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن "الخطاب النووى" (فيديو)

"الصحة العالمية" تشيد بدور مصر الفعال تجاه المصابين الفلسطينيين والمستشفيات المجهزة

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسئولية حياة 10 آلاف مواطن داخل مجمع الشفاء

“القاهرة الإخبارية” تبرز جهود مصر المتواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة (فيديو)

الأكثر قراءة

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة