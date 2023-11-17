الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات للبناء بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتمكنت الحملات من إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 12 سهما “2 قيراطا و5 حالة مخالفات للبناء على مساحة 378 م 2 بكافة قرى ومدن المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

حملات مكبرة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة 

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، وذلك للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

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