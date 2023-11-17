أبرز تصريحات السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها للهلال الأحمر (إنفوجراف)

زارت السيدة انتصار السيسي مقر الهلال الأحمر مرتين خلال 2022 - 2023

وبالإنفوجراف يستعرض “الدستور” أبرز تصريحات السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها لمقر الهلال.

التقت السيدة انتصار السيسي بشباب الهلال الأحمر المتطوع.

اطلعت على أسطول سيارات الإغاثة بمحتويات الإسعاف.

تفقدت غرفة العمليات المركزية للهلال بداية من التأهب والتدريب حتى تلقي الإبلاغ وسرعة الاستجابة.

تقديم الدعم والإغاثة والتعامل التام بنجاح مع الأزمات.

اطلعت على ما وصلت إليه الجمعية من تطوير وتتبعت سير العمل بالمركز العام وبالأفرع على مستوى الجمهورية



وبعد زيارتها للهلال الأحمر

قالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "لمست الإنسانية في أعظم صورها.

والتى تمثلت فى جهود متطوعين مخلصين.

أوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين.

إنني أحيي القائمين على هذا الكيان.

وقد وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لزيارتها المركز العام للهلال الأحمر المصري مرتين هذا العام.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم شعب غزة الصامد والباسل جراء الهجوم الغاشم على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء، ومن الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وما يمكن أن نطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية"، تمد مصر أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وجمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية.

وأبدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري.