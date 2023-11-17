الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تقف بجانب القضية بعز وكرامة

رياض منصور
رياض منصور

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية وقفة عز وكرامة.

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أننا نعمل مع جنوب إفريقيا لإحالة كل مسئول عن العدوان للجنائية الدولية.

ونوه منصور بأننا نقترب من الوصول لحل لإيقاف العدوان والانتقال إلى أفق سياسي أكثر تنظيمًا، مشيرًا إلى أن أولويتنا في الوقت الحالي هى وقف العدوان الإسرائيلي والغارات العشوائية التي لا تستهدف سوى الأطفال.

مندوب فلسطين مندوب فلسطين بالأمم المتحدة القاهرة الإخبارية رياض منصور العدوان

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