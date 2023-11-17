الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تنقل ثلاثة منتخبات دولية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026

مصر للطيران
مصر للطيران

سيرت شركة مصر للطيران ثلاث رحلات خاصة؛ لنقل كل من المنتخب المصري ومنتخب أستراليا ومنتخب الكونغو الديمقراطية؛ للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وذكرت الشركة- في بيان، اليوم الجمعة، أن الرحلة الخاصة رقم (MS3988) طراز (بوينج- B787-900 Dreamliner) أقلعت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار ميلبورن بأستراليا؛ لنقل بعثة المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم في رحلة تستغرق نحو 16 ساعة متجهة مباشرة إلى مطار الكويت الدولي؛ للمشاركة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما سيرت "مصر للطيران" الرحلة الخاصة رقم (MS3085) بطراز بوينج (B737-800) من مطار كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية؛ لنقل بعثة المنتخب الكونغولي عبر مطار القاهرة إلى مطار بني غازي لملاقاة منتخب السودان في المباراة المقامة بدولة ليبيا، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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وفي ذات السياق.. تنقل "مصر للطيران"، اليوم، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم على متن الرحلة الخاصة رقم (MS3914) بأحدث طائراتها من طراز (أيرباص- A320neo) من مطار القاهرة الدولي إلى مطار روبرتس بدولة ليبيريا؛ للقاء منتخب سيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

توفير كافة سبل الراحة ومتطلبات المنتخبات

وأضافت الشركة أنه تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل هذه الرحلات، بما يتناسب مع جداول المبارايات، وتوفير كافة سبل الراحة ومتطلبات المنتخبات، مما يعكس ثقة اتحادات الكرة والأجهزة الفنية والإدارية في هذه الدول في اختيار "مصر للطيران" ناقلًا لمنتخباتها الوطنية، المشاركة في المحافل والبطولات الدولية.

 

مصر للطيران المنتخب المصري الكونغو الديمقراطية تصفيات كاس العالم المنتخب الأسترالي

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