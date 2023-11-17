الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطني يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالفيوم والإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظتي الفيوم والإسكندرية، مؤتمرا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية.

ويشارك في المؤتمر ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وطلاب الجامعات وممثلي اتحاد الطلاب ومواطني.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الفيوم والإسكندرية، إذ يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات الخدمية والتنموية.


 

التحالف الوطني مؤتمرا حاشدا محافظتي الفيوم والإسكندرية

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