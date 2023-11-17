إحصائيات أنشطة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي منذ انطلاق أعمالها (إنفوجراف)

ترصد «الدستور»، نشاط فعّال ولقاءات عدة لكافة مكونات الشعب المصري عقدتها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتفتح الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أبوابها لكل محب ومؤيد للسيد المرشح.

كذلك قد استعرضت الحملة إحصائيات حول لقاءات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 16 نوفمبر الجاري.

أنشطة ولقاءات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ إنطلاق أعمالها حتى 16 نوفمبر.

88 لقاء مع مختلف مكونات الشعب المصري.

11 فاعلية خارجية

2300 زائر من فئات:

-المرأة

- الشباب

- العمال

- الفنانون والمثقفون

- رجال الاعمال

- الفلاحون

- الرياضيون



لقاء 238 جهة تنوعت بين: -

- احزاب

- نقابات عماليه ومهنيه

- جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني

- كيانات رياضية

- كيانات شبابية

- اتحادات

- ممثلو الجاليات المصريه بالدول المختلفة.

استقبال 4 سفارات ووفود اجنبية تمثلت في:

- السفير الفلسطيني

- ممثل الاتحاد الأوروبي

- السفير الفرنسي.

- وفد من السفارة الأمريكية.