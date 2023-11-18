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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم السبت 18-11-2023

أدعية الفجر
أدعية الفجر

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 18-11-2023 من أكثر الكلمات الدلالية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محركات البحث خلال الساعات الأولى من اليوم، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق.

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 18-11-2023

يتناول التقرير التالي صيغ صحيحة توضح دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 18-11-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق، وهي كما يلي:

"اللهم طهر نفسي وعقلي وقلبي من كل ما لا يرضيك عني.. اللهم اجعلني لك كما تحب وترضى.. اللهم استودعتك نفسي فقني شرها.. وأعني عليها وإصلاحها.. واجعلني بك أقوى.. وبك أغنى عن العالمين.. يا أرحم الراحمين يارب العالمين يا الله.. ربي ارح قلبي وهون علي واسقني صبرًا من عندك تهدي بها قلبي".

"اللهم إني أستودعك حياتي كلها خيرها وشرها.. اللهم إني أسألك أن تجعل أيامي القادمة كلها فرح وسعادة.. وتوفيق منك.. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك.. ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت".

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دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 17-11-2023

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أبرز أدعية الصباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

"اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك.. ونثني عليك الخير كله ونشكر لك ولا نكفر بك.. اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف.. وبشرنا بفرح كما بشرت زكريا بيحيى.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم نسألك رحمة واسعة تفرح بها قلبي وتكشف بها همي".

"اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ورضاك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لي يارب من كل ضيق مخرجا.. ومن كل هم فرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلًا بكل خير".

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دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة.. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم

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أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

"اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحًا أسعى لتحقيقه".

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