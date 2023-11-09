أبرز أدعية الصباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

أدعية الصباح من الموضوعات التي يزداد البحث عنها بشكل يومي في ساعات الصباح الأولى باعتبارها من العبادات المهمة المستحب بدء اليوم بها.

وننشر في السطور التالية دعاء الصباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

أبرز أدعية الصباح اليوم الخميس

"اللّه لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم لّه ما في السّماوات وما في الأرض من ذا الّذي يشفع عنده إلّا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء مّن علمه إلّا بما شاء وسع كرسيّه السّماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم".

"اجعل اللهم صباحي هذا نازلًا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنةً من كيد العدى ووقايةً من مرديات الهوى إنك قادرٌ على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا أنت".

"ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالًا طيبًا، يرضيني يا رب العالمين".

"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

"اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين".

"اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين، وقهر الرّجال".

"اللهمّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".

"اللَّهمَّ أنت ربِّي لا إله إلا أنت، عليك توكَّلت، وأنت ربُّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكُن، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه العليِّ العظيم، أعلم أنَّ اللّه على كلِّ شيء قدير، وأنَّ اللّه قد أحاط بكلِّ شيء علمًا، اللَّهمَّ لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهِّل علي ما استثقلَته نفسي".

"اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا".

"اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة".

"اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم".